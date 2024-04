Comparte

En el último episodio de “¿Ganar o servir?” de Canal 13, Faloon Larraguibel se robó gran parte de la atención tras hablar sobre su vida íntima.

Todo esto, en medio de una conversación con Austin Paolo, a quien le contó sus motivaciones para sumarse al encierro.

“Desde el año pasado he pasado un período súper duro, primero con un choque donde casi me maté, y después con mi ex marido. Por eso dije ‘necesito salir y ser yo”, comenzó diciendo la exchica Yingo.

“Yo decía ¿qué va a pensar la gente de mí si me ven en un bar tomando con amigas teniendo tres hijos? Me perdí, no era mujer, no era Faloon, era mamá. Me dejé mucho de lado, estaba preocupada de muchas otras personas y me dejé al final”, añadió.

Tras ello, sostuvo que entrar al reality era una forma de desconectarse de todo “a eso vine en verdad, a estar un poco desconectada, tranquila, a pensar y reflexionar todo lo que ha pasado, porque fueron una cosa tras otra. Estoy viviendo un día a la vez y cag… de miedo”.

Finalmente, el nuevo jugador del espacio de telerrealidad la abrazó y empatizó con la historia de Faloon.