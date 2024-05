Comparte

Este domingo se emitió la esperada entrevista de Francisco Kaminski, quien se sinceró con Julio César Rodríguez en el programa “Podemos Hablar”, de CHV.

En específico, el comunicador fue consultado por su reciente quiebre matrimonial con Carla Jara, en el marco de una supuesta infidelidad al involucrarse con Camila Andrade.

JC Rodríguez, sin filtro, lo presentó como el hombre ‘más funado de Chile‘, palabras a las cuales reaccionó Kaminski.

“Es doloroso, injusto. Siento que es como cargar con un muerto que no has matado“, respondió de inicio.

En la misma línea, añadió: “Si bien cometí errores, si bien siento yo que no hice las cosas correctamente, no he matado a nadie, no estoy acusado de ningún delito“, consigna La Hora.

Por otro lado, el hombre descartó haber cometido una infidelidad a Carla Jara. “Yo no fui un hombre tampoco tan incorrecto. Simplemente yo no respeté ciertos tiempos, pero no hubo infidelidad. Yo con eso estoy sumamente tranquilo. Yo no le fui infiel de acto a mi señora“, afirmó.

De esta forma, se refirió también a su affaire con Camila Andrade, afirmando que con su entonces colega “tuvimos una química (…) que se fue desarrollando con el tiempo en el trabajo, y la gente fue confundiendo la buena onda que teníamos”.

El mea culpa de Kaminski

Un acto del cual sí se mostró arrepentido Francisco Kaminski, fue del beso que se dio con Camila Andrade, en el Festival de Puente Alto.

“Fue un festival que fue televisado por el canal, no era una cosa que yo quería que pasara a piola. Lo hicimos dentro del contexto que como te digo que siento que el beso no dura más de un segundo“, partió comentando.

Luego prosiguió: “Siento que lo delicado es como el coqueteo, la agarrada de cintura (…) La cagué, no debería haber sido así, fue un error. Llámalo como quieras llamarlo, si también nosotros nos equivocamos”.

“Yo creo que fue efectivamente una falta de respeto, porque creo yo que tengo que empatizar, y tengo que creer que para ella fue fuerte y fue heavy. Y creo que no es por el beso, insisto, no es por el beso, es por el contexto”, argumentó.