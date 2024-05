Comparte

Sin duda los televidentes estaban ansioso esperando el encuentro entre Claudio Valdivia y Luis Mateucci en el encierro de “¿Ganar o servir?”.

Todo esto, porque Luis era la pareja de Daniela Aránguiz, quien es la excuñada de Claudio, puesto que es el hermano de Jorge Valdivia.

En ese sentido, se creía que los chicos realities podrían tener algunos conflictos, puesto que la separación de Daniela y el exfutbolista ha sido bastante polémica.

Sin embargo, hasta ahora los competidores no han tenido roces, de hecho ambos se han mostrado muy tranquilos.

En una conversación con La Cuarta, Claudio contó que él entró a la competencia sin ánimos de discutir.

“A Luis no lo conocía antes de iniciar este reality, no lo conocía como persona. Sí sabía quién era, porque tenía una relación con mi ex cuñada, por lo tanto, sabía quién era. Pero yo como la persona, a Luis Mateucci, no la conocía directamente”, comenzó diciendo el jugador.

Tras ello, sostuvo lo siguiente: “Abierto de mente y no venía cerrado a discutir con alguien, que a mí no me ha hecho nada. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó?, que cuando ingreso y veo a una persona con la cual estamos en la misma parada y ambos estamos abiertos a conocernos, finalmente nos conocemos”.

En la misma línea, habló sobre el comportamiento de Mateucci en el encierro “me parece que es un tipo que sabe jugar, que conoce bien el contenido de los realities. Sabe perfectamente cómo es el formato y qué es lo que tiene que hacer. Eso, por mi parte, lo entiendo, y lo respeto”.

“A mí, en verdad, me da igual lo que haga en su trabajo. No hemos tenido conflicto de nada y no hemos tocado temas de afuera”, añadió.

Finalmente, recordó que cuando hablaron sobre Daniela en una actividad, Luis fue prudente y no se involucró.

“El día que hablamos sobre aclarar un tema que me relacionaba con su ex pareja, que es Daniela, él tampoco se involucró, es del pasado y él así lo ha dicho. Entonces nada malo”, cerró Valdivia.