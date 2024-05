Comparte

Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, emplazaron al Presidente Gabriel Boric a reconocer que “no cumplirá con su compromiso de condonar universalmente” el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Lo anterior, luego que esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volviera a reflotar el tema tras señalar que en septiembre presentarían una propuesta final.

Al respecto, y junto con tildar como un “manotazo de ahogado” el reciente anuncio del Ejecutivo, considerando la proximidad con la Cuenta Pública, ambos parlamentarios aseguraron que todo apuntaría a que “presentarán una propuesta más acotada de lo que prometieron”.

“Lo mínimo que debería hacer el Gobierno es reconocer públicamente, ante todos los chilenos, que no cumplirán con su compromiso de condonar universalmente el CAE”, señalaron por medio de un comunicado.

Lo anterior, argumentando que “es un acto de responsabilidad si no quieren que todas estas promesas sigan engrosando la cantidad de morosos que ya hay en el país”.

“Justo dos semanas antes de la Cuenta Pública, y en medio de un año electoral, el Gobierno decide reactivar una discusión que, a la luz de todos los expertos, es absolutamente inviable por el enorme costo que le generaría a nuestro país”, explicaron.

“Pero además, lo hacen sin reconocer que lo que propondrán en septiembre ni siquiera se acercará a lo que prometieron durante la campaña presidencial, que era la condonación universal del CAE, sin ninguna distinción”, agregaron.

“No pueden llegar y desentenderse de algo que ya ofrecieron y que generó mucha ilusión en miles de chilenos”, complementaron.

“El daño ya lo hicieron“

En ese sentido, los diputados Bobadilla y Cornejo también se refirieron a las distintas alternativas que estaría evaluando el Gobierno para financiar una eventual condonación, adelantando -desde ya- que como Bancada UDI no apoyarán la creación de ningún impuesto en el área de la educación.

Asimismo, los parlamentarios gremialistas conminaron al Ejecutivo a no esperar hasta septiembre para dar a conocer su propuesta sobre el CAE, evitando así que la morosidad siga aumentando, tal como ha ocurrido en cada oportunidad en que el Gobierno ha reflotado su promesa de condonarlo.

“El Gobierno no sólo tiene la obligación de reconocer que no van a condonar el CAE a todos los deudores, como falsamente lo prometieron durante la campaña, sino que también tienen el deber, por una razón financiera, de presentar su propuesta en el más breve plazo, porque de lo contrario seguirá aumentando el número de personas que entran en morosidad. El daño ya lo hicieron, pero no pueden seguir incentivando a que los profesionales dejen de pagar, porque son finalmente todos los chilenos -con sus impuestos- quienes deben asumir ese gasto del Estado”, advirtieron los UDI.