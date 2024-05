Comparte

Fernanda Cornejo, la hija de la reconocida animadora chilena Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami, está construyendo una sólida carrera en los medios de comunicación argentinos.

A sus 28 años, la cientista política lleva seis meses radicada en Buenos Aires, donde ha logrado incursionar en diversos espacios televisivos y radiales, consolidándose como una voz autorizada en temas de economía internacional.

Desde el 29 de abril, Fernanda forma parte del Grupo Perfil, el conglomerado de medios más grande de Argentina.

Su labor es comentar noticias de economía internacional, de lunes a viernes, entre las 17 y las 19 horas, en el Canal E de la cadena.

Este rol lo combina con su trabajo como conductora radial en “Radio con Voz” y la redacción de diversos artículos para un diario y una revista de alta circulación.

La reflexión de la hija de Karen Doggenweiler

“Estoy muy contenta y motivada con este nuevo desafío y me siento muy agradecida de las oportunidades que se me han ido dando en este país. Desde mi llegada a Buenos Aires he sentido confianza y respeto hacia mi trabajo y eso me tiene muy feliz”, expresó Cornejo sobre su creciente proyección en los medios trasandinos.

La joven politóloga ha decidido instalarse de lleno en Argentina, donde acaba de mudarse a un departamento más grande, pensando en quedarse varios años en el país vecino. Según cuenta, ya ha formado un círculo de amigos que la han acogido como parte de su familia.

“Extraño mucho a mi familia, pero sé que ellos entienden que esto es parte de mi proceso. Me han apoyado desde el primer día para que tuviera la valentía de partir y perseguir mis sueños. Me encanta Argentina y ya siento que llevo mucho tiempo en este lugar, me siento en mi casa“, aseguró la hija del rostro de Mega.

Cabe destacar que Fernanda Cornejo es cientista política e hija de Eugenio Cornejo, primera pareja de Karen Doggenweiler.

Además, fue dirigente de la Juventud Progresista, partido político fundado por Marco Enríquez-Ominami, a quien considera su verdadero padre.