Comparte

Pincoya, la exfinalista del popular reality show “Gran Hermano”, ha dejado abierta la posibilidad de ingresar a un nuevo programa de telerrealidad.

En una reciente conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, desclasificó que se encuentra en conversaciones para un posible ingreso y reveló sus planes a futuro.

La influencer y rostro de TV manifestó su deseo de volver a participar en un reality. “Estoy en conversaciones para ingresar, he recibido muchas propuestas”, dijo Pincoya, quien también mencionó que su contrato con Chilevisión finaliza en mayo.

Además, la oriunda de Chiloé dejó abierta la posibilidad de participar en el exitoso programa “Ganar o Servir”.

“Se ve muy interesante, obvio que me gustaría participar. Le podría ir a hacer el pelo y las manos a las chicas. Tendría que llegar a hacer porotos también. En junio voy a entregar novedades”, comentó.

Pincoya y su relación con Cony Capelli

Durante la conversación, Pincoya también abordó su relación con Cony Capelli, su compañera en “Gran Hermano”.

“Con ella las cosas están bien, después de la última grabación cada una tomó caminos diferentes, perdimos mucha comunicación. Pasó el tiempo, hasta que un día con una amiga fuimos al metro, ahí nos encontramos y lo primero fue abrazarnos, posteriormente le pasé mi número. A día de hoy hablamos mucho, incluso quedamos en juntarnos”, reveló.

Otro de los temas que abordó Pincoya fue la polémica que generaron sus dichos sobre tener un OnlyFans, plataforma de contenido para adultos.

“La gente piensa que es mentira, de verdad me voy a hacer uno, soy adulta y veo lo que hago. Me quiero operar primero. En septiembre me voy a hacer una abdominoplastia y subirme las pechugas, en esa época llegará mi OnlyFans”, detalló Galvarini.