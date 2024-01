Comparte

Ya ha pasado más de un mes desde que el reality "Gran Hermano" llegó a su fin, y desde entonces los exparticipantes se han enfrentado a sus nuevas vidas.

La mayoría de estos ha logrado conseguir múltiples eventos, y hasta han firmado con algunos canales.

Sin embargo, este positivo escenario no ha funcionado para Rubén Gutiérrez, exjugador que ha recibido bastante odio en las redes sociales.

Esto, debido a que Gutiérrez fue expulsado del programa, luego de que su entonces compañera, Scarlette Gálvez, lo acusara de tocarla sin su consentimiento.

Rubén Gutiérrez rompió el silencio

Este fin de semana Rubén Gutiérrez usó sus redes sociales para realizar una transmisión, donde se refirió a cómo ha vivido este último tiempo.

"He ido a psicólogos, psiquiatras. Todo empezó el día que me sacaron, fui suspendido. A los cuatro días -estaba empastillado, muy mal-, querían que yo fuera al panel, donde yo miraba a alguien y me ponía a llorar", inició comentando.

En esta línea, arremetió contra el canal. "Me quitaron la oportunidad de defenderme y todavía me mantienen callado, yo no puedo hablar, me quitaron un derecho como persona", afirmó.

Por otro lado, señaló que esta compleja situación también afectó a su familia. "Mis hermanas tuvieron que congelar sus estudios por amenazas".

De esta forma, también precisó que no puede hablar mucho más, ya que aún mantiene contrato. "No puedo hablar mucho porque todavía estoy amarrado. Ellos no tomaron la decisión, no estoy en ningún proceso judicial de parte de ellos. Pueden revisar mis antecedentes, no tengo nada, en comparación con otros participantes", repasó.

Finalmente, se libró de las acusaciones en su contra, afirmando que está "dispuesto a hablar, porque este proceso es muy complejo. Quiero cerrar este capítulo este mes, destruyeron mi familia. Mi hermano chico tuvo que dejar de estudiar por amenazas", sosteniendo que tiene contrato hasta mayo de este año.

