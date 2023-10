Comparte

Seis años tuvieron que pasar para que la fanaticada chilena de The Weeknd volviera a encontrarse con el astro canadiense. Más de 20 mil personas llegaron a La Florida para vivir el primero de los dos shows programados en Santiago, en una noche que no decepcionó.

Una pasarela de 56 metros de largo destacaba en medio de la cancha del Bicentenario, con dos escenarios secundarios. Justo a la mitad se ubicaba el «Sexy Robot», una figura hecha de fibra de vidrio y metal creada por el ilustrador japonés Hajime Sorayama.

La imagen prometía y generaba expectativa. Tanta que incluso algunos fanáticos pasaron la noche esperando conseguir la mejor ubicación. A las 21:13 horas las luces se apagaron y los silbidos que exigían la aparición del canadiense desaparecieron al son de las primeras notas de La Fama.

Desde el escenario principal Abel Tesfaye bajó para saludar a su público con una que otra palabra en español. Con el rostro cubierto por un casco interpretó las primeras canciones de un setlist que incluía más de 40 temas con un show de más de dos horas.

A ratos, llamas de fuego salían desde el borde de la pasarela para acompañar Party Monster, The Hills y Reminder. 20 bailarinas acompañaron al canadiense con un atuendo blanco que les cubría todo el cuerpo y el rostro, ningún detalle se dejó al azar.

Cerca del final de su show, Abel Tesfaye bajó del escenario para acercarse a sus fanáticos mientras interpretaba Out of time. Prácticamente recorrió cada metro de las rejas que dividían la cancha del escenario, abrazando incluso a algunos afortunados que no disimularon la emoción.

Sin duda Blinding Lights fue uno de los grandes momentos de la noche, con The Weeknd en el tercer escenario -ubicado al final de la pasarela- bajo una luna iluminada de 10 metros de largo y de más de 210 kilos sostenida a seis metros de altura.

El canadiense estuvo a la altura. Se mostró humilde y cercano en su regreso al país -antes se había presentado en Lollapalooza 2017– y demostró que sus éxitos, su puesta en escena y su talento lo situarán entre uno de los shows más importantes del 2023 en Chile.

Fotos: Andie Borie / DG Medios