Los hermanos Nick, Joe y Kevin, vuelven a Chile el próximo 23 de abril como parte de su gira mundial "The Tour". La cita será en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Después de 10 años de espera, los Jonas Brothers vuelven a pisar territorio sudamericano. El grupo originario de Nueva Jersey, estará presente en México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

La gira "The Tour", es su gira más ambiciosa hasta la fecha, con 98 conciertos en 26 países. El próximo año, actuarán por primera vez en Australia, Nueva Zelanda, Polonia, Austria, República Checa, Irlanda del Norte, Hamburgo, Lyon, Múnich y Noruega.

Con más de 20 millones de álbumes vendidos, la banda norteamericana es una de las más importantes de todos los tiempos. Canciones como «Burnin’ Up«, «S.O.S.» y «When You Look Me in the Eyes», han logrado ser escuchadas alrededor de todo el planeta con un público fiel que sigue creciendo cada día.

La preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia comienza el martes 19 de diciembre a las 11:00 horas. La venta general estará disponible a partir del jueves 21 de diciembre a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster. Las entradas van desde $52.425 a $215.525 CLP.