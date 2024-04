Comparte

Una oportunidad única tendrán los admiradores de José Feliciano para disfrutar de sus memorables éxitos en dos shows íntimos que el artista puertorriqueño brindará en Santiago y Viña del Mar, como parte de su última gira por Latinoamérica.

El autor de clásicos como “Ay, cariño” y “Para decir adiós” se presentará el 23 de mayo en la Universidad Técnica Federico Santa María y el 24 de mayo en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Hacer una lista de sus mayores éxitos es prácticamente imposible, pero hay tres que han marcado su trayectoria musical: “Light my fire”, que le abrió las puertas de la popularidad en Estados Unidos, Canadá, Brasil y el Reino Unido, entre otros mercados; “Che sará”, con la que se presentó en el Festival de San Remo; y “Feliz Navidad”, una de las canciones más escuchadas en la época navideña en el mundo entero

A sus 78 años sigue cosechando éxitos, su álbum del 2017 “ As You See Me Now” con el famoso músico de jazz soul inglés Jools Holland se convirtió en un gran éxito en Inglaterra, y últimamente ha colaborado con el rapero Jon Z, Farruko y C. Tangana.

Con 9 Grammys, un premio Billboard a la Leyenda Musical del Planeta y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, José Feliciano es sin duda una leyenda de la música. Y ahora sus fans chilenos tienen la oportunidad de verlo en vivo, el próximo 23 y 24 de mayo.

