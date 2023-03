Tres de los hijos del expresidente Donald Trump, Ivanka, Eric y Donald Trump Jr., se pronunciaron este viernes tras la imputación de su padre por el caso de supuesto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

Ivanka Trump, una de las principales asesoras políticas de Trump, subrayó en un mensaje en Instagram que quiere a su padre y también a su nación. "Hoy me duelen ambas. Aprecio las voces en todo el espectro político que están expresando su apoyo y preocupación", destacó.

Por su parte, el primogénito e hijo mayor del expresidente, Donald Trump Jr., ha publicado una serie de mensajes a lo largo de la jornada en los que aseguró que "el partido gobernante", con esta decisión de imputar a su padre, "está tratando de encarcelar al líder de la oposición como una dictadura del tercer mundo".

De esta forma, respaldo el discurso de su padre de que su imputación supone una "persecución política" y una "interferencia electoral", en alusión a las elecciones presidenciales de 2024, a las que el exmandatario se ha presentado y aspiraba a ganar.

The ruling party is trying to jail the opposition leader like a third world dictatorship! It’s happening before your very eyes.