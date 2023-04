Este domingo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Omán y Kuwait, anunciaron un recorte "voluntario" de su producción de petróleo a partir de mayo de 2023, una reducción que significará retirar más de un millón de barriles diarios del mercado.

A través de un comunicado, a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalan que "se trata de una medida cautelar destinada a apoyar la estabilidad del mercado petrolero".

Por lo tanto, indican que esta medida "elevará los ajustes de producción voluntarios adicionales totales por parte de los países mencionados anteriormente a 1,66 millones de b/d".

Además, a este retiro "voluntario" se suma Rusia, cuya nación anunció el ajuste de 500 mil barriles por día hasta fines de 2023. "Será a partir de los niveles de producción promedio evaluados por las fuentes secundarias para el mes de febrero de 2023″, indican a través del escrito.

El detalle del recorte por países es el siguiente: Arabia Saudita (500 mil b/d); Irak (211 mil b/d); Emiratos Árabes Unidos (144 mil b/d); Kuwait (128 mil b/d); Kazajistán (78 mil b/d); Argelia (48 mil b/d); b; y Gabón (8 mil b/d) desde mayo hasta finales de 2023.

Los precios del barril de petróleo llegaban a subir este lunes más de un 8% en los mercados, en respuesta al anuncio este domingo de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, con Rusia a la cabeza, reducirán la oferta de crudo en más de un millón de barriles diarios.

De este modo, el precio del crudo Brent, de referencia para Europa, llegaba a subir este lunes hasta los 86,44 dólares por barril, el más alto desde principios de marzo y más de un 8% por encima del precio marcado al cierre de la sesión del viernes.

De su lado, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 7,8% hasta alcanzar los 81,58 dólares.

The 48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee (#JMMC) took place via videoconference today.



Read press release 👉https://t.co/XKwbTtcunh pic.twitter.com/uENErQ5RAL