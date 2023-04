Comparte

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue víctima de una golpiza por parte de manifestantes que participaban de una protesta por el asesinato de un chofer de locomoción colectiva durante esta madrugada.

Berni llegó en helicóptero hasta la avenida General Paz, en el cruce de la Ruta Nacional 3, con la intención de dialogar con los choferes que se tomaron la calle por la muerte de su colega Daniel Barrientos, quien murió en un tiroteo entre ladrones y un policía arriba del bus que conducía.

"Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores (del crimen). Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a poder resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto", dijo el ministro de Seguridad.

Sin embargo, de vuelta lo insultaron y lo comenzaron a golpear, quien resultó con un corte en el rostros e, incluso, perdió un zapato.

Por la agresión, pasado el mediodía personal de Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a la autoridad del lugar.

Revisa el video de la agresión: