Durante esta semana, un joven de 16 años quedó con el 76% de su cuerpo quemado en Estados Unidos tras realizar un reto viral de TikTok.

El desafío consistía en recrear un lanzallamas casero con un encendedor y una lata de aerosol.

En el intento, la lata explotó en el cuerpo del menor de edad, quien intentó apagar las llamas lanzándose a un río cercano.

Dicha acción no solo mantiene al joven en cuidados intensivos por la gravedad de las quemaduras, si no que también se arriesga a una grave infección en sus heridas.

La madre del joven afectado, Holli Dark, en conversación con el medio estadounidense WRAL, manifestó que su hijo "quedó irreconocible" y que "permanece conectado a un ventilador artificial".