El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la visita a Brasilia de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de «histórica» y lamentó que la «ignorancia» haya estado lastrando estos años las relaciones de ambos países, en favor de un «impostor» como el opositor Juan Guaidó.

«Venezuela siempre fue un socio para Brasil. Por errores, Maduro ha estado mucho tiempo sin venir a Brasil y nosotros sin para allá. Teníamos una relación comercial de prácticamente 6.000 millones de reales (poco más de 1.000 millones de euros). Eso fue perjudicial para Venezuela y perjudicial para Brasil», dijo Lula.

La visita de Maduro se encuadra en la cumbre sudamericana organizada por Brasil. Estos días en la que está prevista la asistencia de al menos diez líderes regionales, a excepción de la presidenta peruana, Dina Boluarte, quien se ha visto obligada a permanecer en su país debido a la inestabilidad política y social.

Después de una reunión entre ambos líderes y la firma de una serie de acuerdos y tratados bilaterales, Lula celebró esta «vuelta a la integración» entre los dos países. «Es un placer recibirte aquí de nuevo», manifestó el brasileño.

«Hemos sido muy prejuzgados aquí por nuestra amistad con Venezuela. Había cada vez más una retórica de que Brasil se convertiría en Venezuela, Cuba, o Argentina (…) Estoy muy feliz de que Maduro haya venido, espero que nunca más tengamos que romper relaciones por ignorancia, como pasó con Venezuela«, aseveró Lula.

«Nosotros, en Sudamérica, vivismo muy separados los unos de los otros. Cada país será aquello que quiera ser. (…) El mundo entero ha sufrido un retroceso, vamos a hablar sobre eso con más fuerza (…) Tenemos que pensar cómo Sudamérica va a crecer», indicó Lula en relación con esta cumbre.

Lula también se refirió a Guaidó, quien se llegó a autoproclamar presidente, como un «impostor» y mostró su sorpresa al conocer que la reserva de oro que Venezuela dispone en un banco de Londres se puso bajo custodia del opositor.

Por su parte, el presidente Maduro también celebró que se hayan retomado las relaciones diplomáticas entre ambos países y expresó su deseo de que «nunca más nadie cierre las puertas entre las dos naciones».

Estamos vivendo um momento histórico. Depois de 8 anos, o presidente @NicolasMaduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil.



