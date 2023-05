Durante la noche del martes 30 de mayo, los astronautas Peggy Whitson, John Shoffner, Ali Alqarni y Rayyanah Barnaw regresaron con éxito a la Tierra.

Los cuatro tripulantes fueron parte de la misión privada Ax-2 y retornaron a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, la cual realizó un perfecto amerizaje frente a la costa de Florida, en Estados Unidos.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroPeggy, @JohnPShoffner, @AstroAli11, and @Astro_Rayyanah pic.twitter.com/2kXUO8FDlv