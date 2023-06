El director de la aclamada película Titanic, James Cameron, rompió el silencio y este jueves habló sobre la trágica muerte de los cinco tripulantes del submarino Titán, noticia que fue confirmada por la empresa OceanGate a través de un comunicado.

En una entrevista con ABC News, el director de cine aseguró que «la gente de la comunidad estaba muy preocupada por este submarino».

Cameron, quien ha realizado 33 viajes hacia los restos del Titanic, agregó que «varios de los principales miembros de la comunidad de ingeniería de inmersión profunda incluso escribieron cartas a la empresa, diciendo que lo que estaban haciendo era demasiado experimental para transportar pasajeros y que era necesario certificarlo».

«Estoy impresionado por la similitud del desastre del Titanic en sí, donde el capitán fue advertido en repetidas ocasiones de la presencia de hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna, lo que provocó la muerte de muchas personas», agregó.

«Para nosotros, se trata de una tragedia muy similar, en la que no se hizo caso de las advertencias. Que ocurra en el mismo lugar exacto con todo el buceo que se está realizando en todo el mundo, creo que es simplemente asombroso. Es realmente surrealista», complementó.

