El propietario de X, Elon Musk, anunció durante esta jornada eliminar la opción bloquear usuarios, provocando controversia en los usuarios tras la seguidilla de cambios realizados por el sudafricano.

En su cuenta de X, señaló que “el bloqueo será eliminado como ‘característica’ (de Twitter), sin embargo, se mantendrá para los DM (mensajes privados)”.

Fiel a su estilo, el dueño de Tesla señaló a otro usuario que esa opción, “no tiene sentido”.

Su anuncio tuvo repercusiones en la red social, con algunos usuarios apoyando su decisión y otras repudiando su determinación.

Algunos medios estadounidenses advirtieron que la eliminación de esta función podría violar los términos y condiciones de uso de las aplicaciones.

Esto debido a que los usuarios tienen el derecho de filtrar el acoso o la intimidación, y el fin de la función podría significar que estas aplicaciones no puedan descargar X.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs