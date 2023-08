Comparte

Este jueves se reveló la foto del momento en que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó la justicia acusado de 13 delitos por intentar intervenir en el resultado de las elecciones presidenciales del 2020.

Si bien el del ex mandatario tuvo un fugaz paso por la cárcel de Atlanta, en Georgia, este no deja de ser menos histórico, ya que es la primera vez que un ex presidente estadounidense con una ficha policial.

En total fueron 20 los minutos que pasó Trump en la cárcel del condado de Fulton, tras pagarse la fianza de 200 mil dólares que previamente había aceptado en medio del bullado proceso judicial que ha enfrentado.

Tal como en las películas de Hollywood, se le tomaron sus huellas dactilares y posó para la cámara que tomó la foto para su ficha judicial, la cual en cosa de minutos se difundió por todo internet.

Con el ceño fruncido y una mirada desafiante, así quedó retratado el ex presidente de Estados Unidos, al que se le asignó su número de preso, el P01135809, según la BBC.

Tras el pago de la fianza, Trump finalmente hizo abandono de la prisión en un convoy de vehículos blindados, siendo escoltado por el Servicio Secreto, el cual se encargará de su seguridad.

Ya en el aeropuerto, el ex presidente aseguró estar siendo víctima de «una cacería de brujas».

«No hice nada malo. Tenemos todo el derecho a impugnar una elección que consideramos deshonesta», aseguró.

Revisa la foto de Trump a continuación.