Recientemente, Juan David Rodríguez participó como invitado en el programa Buenas noches a todos y habló sobre diferentes episodios de su vida.

Uno de ellos, fue su icónico paso por Rojo y se refirieron a la cantidad de talentos que salieron de ese espacio.

Luego, llegaron al tema de Mon Laferte, quien era muy amiga de David, y él reveló las razones de su distanciamiento.

“Era muy amigo con la ‘Monchi’, éramos partners, pero gracias a los temas de farándula, me sacaron de contexto de una frase que dije, y se enojó para siempre conmigo, no me pescó nunca más”, comentó en primera instancia.

Tras ello, detalló la situación que terminó por separarlos y dijo lo siguiente:

“Me preguntaron, cuando la ‘Monchi’ estaba despegando: ‘¿Qué te parecen las composiciones musicales de la Montserrat? Yo dije: ‘Son buenas, son bonitas, pero mi gusto musical y forma de componer es un poco más armónica, más de otra onda’. Me fui en la volá de músico”.

“No pusieron la parte anterior, entonces quedó que a Juan David Rodríguez no le gustan las composiciones de Mon Laferte. A ella le llegó esa información”, agregó.

Finalmente, reveló que él en reiteradas ocasiones intentó comunicarse con ella y dejar este mal entendido atrás, de hecho dijo que viajó hasta México, para verla, pero nada dio resultado.