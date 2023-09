Nueva Delhi ha comenzado a blindarse para prepararse ante la cumbre de líderes del G20, que reunirá este fin de semana en la capital india a algunos de los principales líderes internacionales y que implicará, a pie de calle, un drástico endurecimiento de los controles y las medidas de seguridad.

Las autoridades han establecido una zona de acceso restringido de cara al cónclave. Quienes vivan en esta área podrán salir y entrar sin problemas, pero los no residentes deberán presentar un justificante para poder acceder, ya que en ella se sitúan los principales hoteles y algunos de los lugares históricos que quieren visitar los líderes.

Los controles, que comenzarán en la medianoche del jueves al viernes y se prolongarán hasta el domingo a última hora, implicará por ejemplo la prohibición de circulación de bicicletas o el envío de comida a domicilio, según restricciones policiales recogidas por la cadena NDTV. La Policía ha recomendado a los habitantes de toda la ciudad que utilicen el metro porque prevé que haya problemas de circulación.

Los hoteles también contarán con medidas adicionales y, según fuentes de la Inteligencia citadas por el diario ‘The Times of India’, se han establecido arsenales de munición en los propios establecimientos con el objetivo de que, en caso de ataque terrorista, las fuerzas instaladas en el edificio tengan material suficiente.

Parte del operativo se ha organizado teniendo en cuenta las recomendaciones de algunos de los efectivos que participaron en los operativos posteriores a los ataques de Bombay de 2008, perpetrados precisamente en hoteles. Las autoridades, que dispondrán de salas de seguridad ‘in situ’, han revisado además los antecedentes de todo el personal.

