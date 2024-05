Comparte

Luego de una maratónica jornada, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Fue en esta última iniciativa que el debate se entrampó sobre la incorporación de la Justicia Militar para determinados casos, norma que finalmente se rechazó, pero que ahora buscan reincorporar en la Cámara Alta.

Al respecto, la diputada Camila Flores, adelantó que “vamos a hacer todo lo posible para que hagamos valer nuestra mayoría. Tenemos mayoría en el Senado para lograr finalmente poner a la Justicia Militar dentro de este proyecto, más allá de lo que haga el Gobierno después”.

“El 60% de los chilenos considera importante, justo y necesario que este tipo de casos se conozcan por la Justicia Militar. Entonces espero que a los senadores de oposición les haga sentido lo que pide la gente, porque es fácil decir “queremos a los militares a la calle”, o pedir estado de excepción, pero ¿con qué reglas?”, comentó Flores en relación con las últimas cifras de la Encuesta Cadem que respaldan esta norma.

Sobre una eventual acción del gobierno en el Tribunal Constitucional, Flores sostuvo que “creo que no tienen sustento jurídico, nosotros no estamos acá creando tribunales ni le estamos generando competencias a los tribunales que no existan el día de hoy.

“Simplemente, estamos planteando que respecto de ciertos casos en las RUF tengan conocimiento los tribunales militares, por lo tanto, si llegamos a esa instancia vamos a defender esa posición”, argumentó.

Finalmente, la diputada se refirió a la caída en la aprobación del gobierno. “La verdad es que uno no le cree ese compromiso, particularmente con Carabineros, y yo creo que la gente así también lo considera. Tiene que ver cómo el Gobierno enfrenta la agenda de seguridad”, afirmó.