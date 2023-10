Los investigadores Katalin Karikó y Drew Weissman fueron distinguidos con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023 por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la Covid-19, según anunciaron este lunes el Instituto Karolinska de Suecia.

Los descubrimientos de los dos premios Nobel fueron fundamentales para desarrollar vacunas de ARNm eficaces contra la Covid-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020. A través de sus descubrimientos innovadores, que cambiaron fundamentalmente la comprensión de cómo interactúa el ARNm con el sistema inmunológico, «los galardonados contribuyeron a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos».

«A través de sus descubrimientos fundamentales sobre la importancia de las modificaciones de bases en el ARNm, los premios Nobel de este año contribuyeron de manera fundamental al desarrollo transformador durante una de las mayores crisis de salud de nuestro tiempo«, señaló el comité.

