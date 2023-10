La Real Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Física 2023 a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier., que aportaron nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos y las moléculas.

Según el fallo, estos científicos fueron distinguidos «por métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia«.

Agostini, de origen francés, es profesor emérito de la Universidad de Ohio State. Ferenc Krausz es un físico húngaro-austríaco y dirige el Instituto Max Planck de Física Óptica, mientras Anne L’Huillier es una física francesa que trabaja en la Universidad de Lund.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv