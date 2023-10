El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que el presidente, Joe Biden, visitará este miércoles Israel, días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le invitara como gesto de «solidaridad» en el marco del estallido del conflicto en la Franja de Gaza.

«Viene aquí en un momento crítico para Israel, para la región y para el mundo», aseveró Blinken, que explicó que el mandatario viajará para «reafirmar la solidaridad de Estados Unidos con Israel» así como para mostrar su «compromiso férreo a su seguridad» tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que dejó más de 1.400 muertos en territorio israelí, incluida una treintena de estadounidenses.

En este sentido, señaló que Biden «volverá a dejar claro», tal y como «lo ha hecho desde la masacre de Hamás», que «Israel tiene el derecho y, de hecho, el deber de defender a su pueblo de Hamás y otros terroristas y de prevenir futuros ataques».

«El presidente escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo mientras continuamos trabajando con el Congreso para satisfacer esas necesidades», anunció el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa desde territorio israelí tras reunirse con Netanyahu.

Estados Unidos expresó su respaldo a la respuesta bélica lanzada por Israel en respuesta a los ataques de milicianos de Hamás del pasado 7 de octubre.

Las autoridades gazatíes confirmaron más de 2.750 mártires y más de 9.700 heridos. A eso se suma la muerte de cerca de 60 cisjordanos en enfrentamientos con el Ejército israelí.

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.



I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination.