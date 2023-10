El movimiento islamista Hamás exigió este viernes la apertura permanente del paso de Rafá entre Gaza y Egipto, ahora mismo bloqueado y en medio de discusiones sobre las condiciones de la entrada de ayuda que aguarda en el lado egipcio, y lamentó que los 20 camiones de asistencia que se están negociando no son más que una distracción de Israel y Estados Unidos.

«Limitar las conversaciones al envío de sólo 20 camiones de ayuda a Gaza es un intento sionista y estadounidense de arrojarnos tierra a los ojos«, denunció el grupo en un comunicado recogido por Al Arabiya.

Hamás pide así la apertura «permanente y continua del cruce» no solo para «transportar a los heridos y que reciban tratamiento», sino para que el flujo de ayuda «llegue a todas las zonas de Gaza».

El movimiento islamista condenó también que la ayuda, cuya entrada podría empezar mañana como muy pronto, quede circunscrita al sur de la Franja de Gaza. «Esta clase de distribución permite a la ocupación», critica de nuevo en referencia a Israel, «ejercer una maniobra de presión al pueblo palestino para que siga desplazándose hacia el sur».

El secretario de Naciones Unidas, António Guterres, exigió este viernes desde el paso la apertura inmediata del cruce para que los camiones con ayuda humanitaria «avancen urgentemente y lo antes posible» hacia el enclave palestino.

It’s impossible to be at the Rafah crossing & not feel heartbroken.



Behind these walls there are 2 million people in Gaza with no water, food, medicine, fuel.



On this side, these trucks have what they need.



We need to make them move—as soon as possible, as many as necessary. pic.twitter.com/GaogVeKtsl