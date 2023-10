Comparte

Hace bastante tiempo que Natalia ‘Arenita’ Rodríguez se encuentra radicada en Dinamarca, en donde también vive los últimos días de su embarazo.

A pesar de que se encuentra lejos físicamente de Chile, a través de las redes sociales mantiene el contacto con sus seguidores, a través de las redes sociales.

Fue así como ahora respondió múltiples preguntas de sus seguidores, en donde le consultaron si vendría a Chile tras dar a luz a su hija.

Sin embargo, la consulta no recibió una respuesta positiva, aludiendo a la delincuencia y poca seguridad que se experimenta en el país.

«Me gustaría, quizás el próximo año. Pero debo admitir que me da terror Chile ahora. La última vez que fui me sentí súper insegura, tanto que casi no salía de la casa y me quería devolver a Dinamarca«, comentó de inicio.

Luego fundamentó: «Cada vez que prendo la TV y veo que está pasando allá, solo veo delincuencia. Pero claro, debo ir en algún momento. Quizás me gustaría ir más al Sur que Santiago«.