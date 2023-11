Las autoridades de Estados Unidos confirmaron este miércoles la evacuación de un primer grupo de civiles estadounidenses desde el sur de la Franja de Gaza hacia Egipto a través del paso de Rafá.

Así lo anunció el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller. Sin embargo, aún no se conoce la cantidad de evacuados, aludiendo a preocupaciones de «seguridad operativa», según informaciones recogidas por la CNN.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que varios ciudadanos estadounidenses abandonarán la Franja de Gaza este mismo miércoles.

«Hoy, gracias al liderazgo estadounidense, hemos garantizado un paso seguro para que los palestinos heridos y los ciudadanos extranjeros salgan de Gaza«, manifestó el presidente de EEUU en una publicación en su perfil oficial de X (anterior Twitter).

Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza.



We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days.



We won’t let up working to get Americans out of Gaza.