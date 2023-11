Comparte

El Papa Francisco prefirió no pronunciar el discurso previsto ante la Conferencia europea de rabinos por una indisposición, según él mismo dijo a los presentes.

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró posteriormente que el Pontífice tiene «un poco de resfriado y un largo día de audiencias», y precisó que no se suspendió su agenda.

«Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven«, señaló Francisco al encontrarse con los rabinos europeos.

En el discurso entregado a los presentes, volvió a lanzar un llamado por Tierra Santa, sacudida por «la bajeza del odio, el ruido fatal de las armas» y también expresó su preocupación y condena por la «proliferación de manifestaciones antisemitas».

Papa Francisco no suspendió agenda

En cualquier caso, a pesar de la indisposición, el Papa no interrumpió su agenda y también recibió, esta mañana, en audiencia privada al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés y, esta tarde, a 7.000 niños de 84 países en el Aula Pablo VI del Vaticano, un evento patrocinado por el Dicasterio para la Cultura.

Según indicó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la audiencia con el Papa Francisco, conversaron sobre la situación de guerra en Israel y Gaza, en sus palabras, y compartieron «la necesidad de avanzar hacia soluciones diplomáticas que garanticen el derecho a la vida y el derecho a la libertad de todas las personas y de todos los pueblos».

Por otro lado, en cuanto a su encuentro con los 7.000 niños, el Pontífice les pidió que «escuchen siempre atentamente a sus padres y abuelos» y quiso tener un recuerdo hacia «los niños que, lamentablemente, sufren ahora mismo la guerra, el hambre, las enfermedades, las catástrofes climáticas y la pobreza».

También instó a los menores a la preservación de la creación, les advirtió de que no deben desperdiciar alimentos y rezó por todos los niños que sufren a causa de la guerra, en Palestina, en Ucrania y en otros lugares del mundo.

Los niños son un signo que llega directamente al corazón de los adultos, son la voz de la inocencia que nos interroga y nos hace pensar; que nos obliga a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra sociedad? ¿Qué futuro les estamos preparando? — Papa Francisco (@Pontifex_es) November 6, 2023

