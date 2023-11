Todos los hospitales de la zona norte de la Franja de Gaza, excepto uno, dejaron de funcionar por falta de suministros básicos y los constantes ataques de las fuerzas israelíes en sus inmediaciones, según el último informe de Naciones Unidas, que recordó que este tipo de instalaciones no pueden ser en ningún caso objetivo de acciones militares.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU sólo sitúa como hospital en activo el de Al Ahli, situado en la Ciudad de Gaza y en el que quedan más de 500 pacientes.

El resto, se vieron obligados a suspender sus actividades por falta de combustible, electricidad, medicinas, comida, agua u oxígeno, entre otras carencias.

Uno de los focos de especial tensión en estos últimos días ha sido el hospital de Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, y donde quedarían al menos 600 pacientes, entre 200 y 500 trabajadores y 1.500 desplazados.

Personal del centro denunció un bloqueo por parte de militares y la muerte de pacientes en estos últimos días: serían ya más de 30, entre ellos tres bebés prematuros.

El Derecho Internacional protege de manera «específica» tanto este tipo de instalaciones como al personal que trabaje en ellas, por lo que la ONU instó a todas las partes a garantizar que se respetan estos mínimos. Las autoridades israelíes acusan al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de ocultarse en hospitales y de utilizar a civiles como escudos humanos.

All but one of the hospitals in northern #Gaza are reportedly out of service, due to the lack of fuel and critical supplies. Nearby bombardments and fighting have worsened the situation.



“Hospitals must be places of greater safety, not of war,” urges @UNReliefChief. 👇