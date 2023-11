Comparte

La Teletón 2023 dejó divertidos momentos, evento solidario en donde los besos no faltaron. Y uno de los que más dio que hablar fue el que se gestó entre Eduardo Fuentes y Juan Pablo Queraltó.

Fue a eso de las 23 horas cuando el público presente pidió el ‘tradicional’ piquito entre los conductores.

Ante la petición del público, Queraltó y Fuentes cedieron, lo que luego fue imitado por otros rostros, como Pastelito con Fernando Godoy, Leo Rey con Simón Oliveros y Sammis Reyes con Tita Ureta.

El conductor de «Buenos Días a Todos» compartió un registro de este momento en sus redes sociales, donde si bien recibió positivos comentarios, también hubo duras críticas, donde le reclamaron por mostrar este «beso entre dos hombres».

Las críticas que recibió Eduardo Fuentes

«Es un evento de niños» y «Creo que el beso con otro hombre era innecesario. Por qué normalizar eso», fueron algunos de los mensajes que le dejaron al animador.

Fuentes no dejó pasar estas palabras y optó por responder en la misma plataforma, reivindicando el amor entre personas del mismo sexo.

«Normalizar’. No entiendo ese concepto. Eso con JP fue una jugarreta que pedía el público, no seamos tan graves. Además, era cerca de la medianoche, hora de adultos. ¿Sabías que hay hombres y mujeres que AMAN a personas de su mismo sexo y son felices? ¿Acaso son anormales ellos? Normalicemos el amor… y no confundamos. Abrazos», le dejó el periodista.

Aquí puedes ver la publicación que encendió el debate: