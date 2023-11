Comparte

Este martes el senador Juan Ignacio Latorre se refirió a las criticas de la oposición al proyecto de Ley presentado hoy por el Ejecutivo, el cual busca crear la Defensoría de Víctimas de Delitos. Esto ya que acusan que la iniciativa se presenta «con fines electorales»

“Yo creo que, insisto, cuando ponemos el tema de seguridad pública como bandera electoral previo a unas elecciones, me parece que hay una utilización que no sirve para dar respuesta a la ciudadanía», señaló Latorre.

«Si vemos los resultados de la encuesta CEP, la prioridad número uno, seguridad pública, la dos, salud, y la tres, es pensiones. Y la gente está esperando que demos respuesta a esos problemas», argumentó.

«La propuesta constitucional no da respuesta, genera confusión entre organismos que ya están funcionando. Por tanto, lo responsable es una política pública que el gobierno presenta, que toma una idea de la derecha, la trabaja, la procesa, se llegan a acuerdos y se implementa», subrayó

«Ahora, que la derecha diga, preséntelo antes del plebiscito o después del plebiscito para no usarlo electoralmente, me parece que es una mirada muy mezquina que la gente, las víctimas, no están pendientes de aquello, sino que están esperando respuesta a los problemas sociales, a los problemas complejos de la seguridad pública, y el gobierno está dando respuesta a aquello”, cerró.