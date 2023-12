El Ejército israelí informó este sábado la muerte de "decenas de terroristas" del movimiento islamista palestino Hamás en Ciudad de Gaza, según ha hecho saber en un comunicado.

El ataque tuvo lugar en la zona de Isá, en el sur de la ciudad, donde "integrantes del Equipo de Combate de la Brigada Yeftah" comenzaron una "emboscada contra un edificio donde estaban atrincherados" los milicianos.

En cooperación con las unidades de inteligencia, las fuerzas de tierra "dirigieron un avión de combate de la Fuerza Aérea que atacó la estructura y eliminó a los terroristas".

El Ejército de Israel y el servicio de inteligencia interior del país, el Shin Bet estiman que en torno a 200 milicianos del movimiento islamista Hamás y Yihad Islámica Palestina han sido detenidos esta última semana en Gaza y trasladados a territorio israelí.

During operational activity in Gaza, our troops:



🔺 Fired decoy shots, luring dozens of terrorists into a building that served as a Hamas headquarters and directed an IAF strike on the building, eliminating the terrorists.



🔺 Directed IAF strikes on an armed terrorist cell in…