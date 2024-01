Emmanuel Macron nombra a Gabriel Attal como primer ministro de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró este martes como nuevo primer ministro al actual responsable de Educación, Gabriel Attal, que a sus 34 años se convierte en el jefe de Gobierno más joven de la V República y el primero abiertamente homosexual, en sustitución de la dimitida Elisabeth Borne.

Macron recurre así a uno de sus ministros de mayor confianza, que incluso ha llegado a sonar como potencial delfín del presidente, y cuenta con experiencia también como portavoz del Gobierno. Attal prosigue así una fulgurante carrera que arrancó de la mano del propio Macron cuando este decidió fundar su movimiento político.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.