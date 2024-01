Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes a la reunión que asistió en la vivienda del expolítico y lobbista Pablo Zalaquett. Estas citas, donde también han participado otros políticos, han despertado críticas por no haberse registrado en el marco de la Ley del Lobby.

Según detalló la secretaria de Estado, en esta reunión participaron cerca de 20 personas, entre las cuales había "una persona de Sky, una persona de Falabella, una persona del BCI, pero no los ubico. Era como un público a la que se hizo una presentación. Se hicieron preguntas y yo respondí".

"Este encuentro del que participé, que fue un encuentro, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el Gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de Gobierno. Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la Ley del Lobby", dijo.

En esta línea, Tohá afirmó que "yo no soy una persona que desconozca el tema de la Ley del Lobby. En el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby. Y las reuniones por lobby son aquellas en que un grupo que tiene un interés por una decisión que se va a tomar, para lograr que se tome, o no, una decisión".

"Esto fue al revés, no fue a hacerme un planteamiento a mí, sino que yo como ministra presentara las políticas del Gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, cómo estamos viendo el futuro, cómo vemos los desafíos de la seguridad. La Ley de Lobby no es para eso. Por lo tanto, no cae dentro de las reuniones que debe registrar a través de esa modalidad", agregó.

Respecto si este tipo de ley debiesen publicarse, la ministra dijo que "ninguna de estas reuniones es secreta. Cuando uno va a una reunión con veinte y tantas personas que no conoce, con las que no tiene ningún vínculo de cercanía, ni de confianza, en ningún momento asume que es una reunión que no se va a conocer. Uno asume que se va a conocer".