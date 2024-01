Comparte

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de Gonzalo Lira Lípez (55), periodista chileno-estadounidense que se encontraba privado de libertad en Ucrania, país donde cubría el conflicto bélico que se registra con Rusia.

Según detalló Cancillería a La Tercera, el Consulado en Varsovia, capital de Polonia, informó sobre el deceso que se habría registrado en un hospital. Actualmente el ministerio racaba antecedentes sobre el caso.

Previamente el padre del fallecido, también llamado Gonzalo Lira, denunció que su hijo fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo de 2023 acusado de "producir y difundir materiales que justificaban la agresión armada" de Rusia.

Ahora, el progenitor publicó una carta donde señala que su hijo falleció tras ser torturado.

"No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y once días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo", señaló el progenitor, según consigna Sputnik.

Junto a lo anterior, apuntó: "La responsabilidad de esta tragedia es del dictador Zelensky con la concurrencia de un senil presidente estadounidense, Joe Biden".