Carlos III recibe el alta médica tras intervención a la próstata.

Después de unas semanas complicadas para la corona británica en las que tanto el rey de Inglaterra, Carlos III, como la princesa de Gales, Kate Middleton, tuvieron que ser intervenidos de urgencia en la Clínica de Londres, ambos ya han sido de alta.

Tan solo unas horas después de que la princesa de Gales abandonara la clínica, también Carlos III salía por la puerta principal acompañado por la reina Camila tras haber sido intervenido de un tumor benigno en la próstata.

Thank you to all those who have sent their good wishes during The King's hospital stay.



His Majesty is delighted that his diagnosis is having a positive impact on public health awareness. pic.twitter.com/qbaCcwQg5a