Comparte

La ex embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, se refirió en La Mañana de Agricultura a la represión que ha sufrido la oposición en aquel país, luego de que este fin de semana hayan sido detenidos integrantes del comando presidencial de oposición.

“María Corina Machado salió electa en nuestras primarias con más del 90% de preferencia electoral y vemos como hasta el día de hoy todavía no han permitido la inscripción de la candidatura de la persona designada por María Corina Machado, porque tampoco la dejan inscribir a ella”, señaló la bogada.

“El plazo vence hoy a las 23:59 horas y no se ha podido protocolizar esta inscripción. Además de los secuestros y presos políticos que se están llevando cada semana”, afirmó.

“Las reglas de democracia no están presentes, porque no es un Gobierno, es una dictadura, sea de derecha o de izquierda, es una dictadura. Hay violación de Derechos Humanos, no están dadas las condiciones”, señaló Gutiérrez.

“Es difícil, pero nuestras armas como ciudadanos demócratas están en las urnas electorales. Eso es por lo que estamos luchando durante años. Necesitamos más que buenos deseos. Necesitamos que de forma transversal se condene lo que hace maduro, la violación de DD. HH., de las garantías electorales, de los derechos ciudadanos de todos”, alertó.

Guarequena Gutiérrez y crisis política en Venezuela: “Es necesario que los países se unan”

“La falta de democracia en Venezuela afecta a todos los países de la región. Es necesario que los países se unan, agradecemos mucho que Chile siga manteniendo esta voz para lo que ocurre en Venezuela, para condenarlo y para exigir que se nos permita llevar a cabo un proceso electoral”, señaló.

“María Corina tiene una inhabilitación inconstitucional, con todas las faltas administrativas que hay. Es lo que se inventó el régimen de Nicolás Maduro para no dejarla participar, a raíz de un proceso administrativo de cuando ella fue diputada, de una declaración, de un tema administrativo realmente ridículo”, explicó.

“Ella no ha sido notificada ni siquiera de una inhabilitación, lo ilegal es lo que es legal para ellos. María Corina dice ‘si esta es la traba que me ponen’, yo me voy a apartar, dejo mi aspiración de lado y designo a la profesora Corina Yoris, que es alguien de su confianza”, sostuvo.

“Ella se tiene que inscribir ante el órgano electoral de Venezuela y no se lo permiten, porque tumbaron la plataforma, los técnicos por orden de Nicolás Maduro han tumbado la plataforma. El plazo vence a las 23:59 horas y no han permitido que nadie se inscriba, esto es para que Corina Yoris no se inscriba”, sentenció.

“Nos sentimos vulnerables, varios que somos disidentes llegamos a Chile hace poco más de 10 años y hoy nos sentimos más vulnerables que nunca. Es difícil, nosotros estamos en una ruta electoral y estamos luchando para que se den las condiciones por la ruta electoral”, remarcó.