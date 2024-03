Comparte

El pasado domingo debutó ‘Got Talent Chile‘, nuevo programa de CHV que busca descubrir nuevos talentos, donde Leonor Varela dio que hablar.

En el primer capítulo del programa, la jurado Diana Bolocco protagonizó particular momento, luego de que realizaran una sesión de espiritismo.

Sin embargo, lo singular fue que la miembro del jurado, Leonor Varela, se incomodó y molestó con este acto.

Esto, luego de que el místico enmascarado, que se presentó como ‘Incertum’, le pidió a Bolocco que le escribiera un mensaje a una persona fallecida, con la que le gustaría tener una conversación.

De esta forma, Diana Bolocco habría recibido un mensaje de su hermano, quien falleció cuando solo tenía ocho años.

La profunda molestia de Leonor Varela

A quien no le gustó nada este espectáculo, fue a la actriz Leonor Varela, que es miembro del jurado.

“Me parece que son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad. La muerte de un ser querido es algo sagrado”, partió señalando la intérprete.

Luego continuó con su postura: “No me cabe duda que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso a ella para hacer esto. Ella no dio su consentimiento. Lo siento como una transgresión. No me parece“.

En la misma línea, sostuvo que “un terreno muy delicado. No me gusta. Mi voto es no“.

“Yo no lo quiero volver a ver. Su show de magia está basado en el espiritismo, y eso no me parece. Te vi que lo pasaste mal y eso me dio rabia. Es como una manipulación de algo demasiado sagrado. Juega con el ámbito que a mí me incomoda, esa es la verdad”, cerró Leonor Varela.