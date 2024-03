Pepe Mujica: Venezuela “no se puede llamar democracia”

Comparte

El ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica criticó la situación que vive la nación liderada por Nicolás Maduro, señalando que Venezuela “no se puede llamar democracia”. El ex mandatario uruguayo indicó que “parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia”.

En medio de un acto organizado por su coalición política, se le consultó por la preocupación que existe en diferentes países de latinoamérica ante la inhabilitación de la candidata opositora a Maduro, Corina Yoris. En este contexto, Mujica señaló que “lo de Venezuela es lamentable”.

“Parece que juegan a la democracia pero no juegan a la democracia”, advirtió. Eso sí, el otrora presidente charrúa compró a Venezuela con medio oriente. “El término dictadura es equívoco ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictaduras o son teocracias? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar”, aseguró.



A ello, añadió que en “Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia”.

Las palabras de Mujica se dan luego que el precandidato que apoya en su coalición, Yamandú Orsi, dijera que la inhabilitación de candidatos en Venezuela es como “hacer trampita”. Estas declaraciones le valieron una lluvia de críticas por parte de los precandidatos oficialistas.

En el mismo contexto, la vicepresidenta uruguaya, Beatriz Almirón, aseguró que en el país caribeño hubo “un proceso de recrudecimiento en lo que es la dictadura”. Mientras que, al mismo tiempo, defendió la postura del presidente Luis Lacalle Pou de mantener una embajadora en Venezuela.

Anteriormente, el canciller Omar Paganini, aseveró que el país liderado por Maduro se consolida como “una dictadora”. Esto, dado que su proceso electoral “se ha desvirtuado por completo”.

Pero las críticas no solo provienen desde Uruguay. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Brasil y Emmanuel Macron, mandatario de Francia, enviaron un fuerte mensaje a Nicolás Maduro. En la misiva, instaron al líder venezolano a celebrar elecciones democráticas “con la participación de todos”. Asimismo, califiaron como “grave” la inhabilitación de la candidata opositora.