Este fin de semana la Municipalidad de Las Condes inició el proceso de instalación de la señalética en la nueva Avenida Presidente Sebastián Piñera Echenique. El nombre del exmandatario reemplazará a la Avenida IV Centenario.

Desde el municipio señalaron que la acción se lleva a cabo días después que se publicara el decreto en el Diario Oficial y luego de enviar un oficio a todas las entidades públicas y privadas para informar el cambio del nombre de la calle.

Además, la municipalidad explicó que todos los trámites que deban realizar vecinos relativos la modificación de nombre, se realizarán sin costo alguno para los solicitantes.

Avenida Presidente Sebastián Piñera

La modificación del nombre fue aprobada por el Concejo Municipal a inicios de marzo. Esto, como una medida de homenaje al otrora jefe de Estado, quien residía en la comuna y tenía su oficina en la misma.

El proceso se desarrolló luego de una consulta ciudadana a los vecinos, a quienes se les aplicó una encuesta entre el 12 y 19 de febrero. En dicha oportunidad, el 60,65% de los vecinos de Las Condes votó a favor del cambio de nombre.

Además, en otra instancia se consultó por cuál calle debería cambiar su nombre por Avenida Presidente Sebastián Piñera Echenique. Allí, la alternativa de IV Centenario se impuso con el 65,56% de las preferencias. La opción vencedora quedó por encima de la Avenida Apoquindo (18,34%) y la Avenida Las Condes (16,1%).

Cabe recordar que el ex presidente Sebastián Piñera falleció el pasado martes 6 de febrero, luego que el helicóptero que piloteaba capotara en el Lago Ranco. El otrora mandatario viajaba junto a su hija, Magdalena Piñera, además de su amigo, Ignacio Guerrero y el hijo de este último; siendo el ex jefe de Estado el único que no salió con vida del trágico accidente.