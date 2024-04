El Palacio de Buckingham informó este viernes de que el rey Carlos III retomará sus labores públicas tras experimentar progresos en el marco del tratamiento al que se sometió para recuperarse del cáncer que le fue diagnosticado en febrero, detectado durante su reciente operación de próstata.

“Para conmemorar este hito, el rey y la reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento de cáncer el próximo martes, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes”, indican en un comunicado en la red social X.

Entre sus labores públicas, Carlos III y su esposa, la reina Camila, recibirán al emperador Naruhito de Japón y a la emperatriz Masako en una visita de Estado el próximo mes de junio a petición del gobierno de Reino Unido, liderado por el Primer Ministro Rishi Sunak.

Esta visita de Estado -la primera de ambos gobernantes japoneses desde 1998- contará con una cena en el Palacio de Buckingham y un desfile de carruajes, si bien podría sufrir cambios dependiendo del estado de salud de Carlos III, según informó la cadena BBC.

La Casa Real no precisó si el monarca acudirá al desfile realizado por los regimientos del Ejército británico, que se celebrará el próximo 15 de junio, o al aniversario del conocido como ‘Día- D’, que conmemora el Desembarco de Normandía.

Un portavoz del Palacio de Buckingham detalló a los medios británicos que el tratamiento del monarca continuará, si bien “los médicos están lo suficientemente satisfechos con el progreso realizado hasta ahora que el monarca puede ahora reanudar una serie de tareas de cara al público”.

“El equipo médico de Su Majestad está muy complacido por el progreso realizado hasta ahora y se mantiene optimista sobre la continua recuperación del rey”, agregaron, sin dar más detalles de cuándo terminará su tratamiento.

Asimismo, señalan que cualquier otra actividad pública “se anunciará” cuando el evento en cuestión esté próximo y de la forma habitual. “Seguirá sujeto al consejo de los médicos, pero no será una agenda de verano completa”, añaden.

Carlos III participó el pasado 31 de marzo en la misa por el Domingo de Resurrección en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, en el que fue su primer acto público de calado desde que en febrero el Palacio de Buckingham anunció que tenía cáncer.

Desde entonces, el monarca canceló casi por completo su agenda oficial para someterse a un tratamiento contra la enfermedad. Carlos III, de 75 años, ascendió al trono británico tras la muerte en septiembre de 2022 de su madre, la reina Isabel II, tras más de 70 años de reinado, si bien su coronación no se celebró oficialmente hasta un año después, el 6 mayo de 2023.

Agencia Uno – Europa Press.

His Majesty The King will shortly return to public-facing duties after a period of treatment and recuperation following his recent cancer diagnosis.



To help mark this milestone, The King and Queen will make a joint visit to a cancer treatment centre next Tuesday, where they… pic.twitter.com/jWF8ITP0rg