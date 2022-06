“Para nosotros fue un golpe bajo”. Eso opina Manuel Araya, presidente del sindicato Turnado de la división Ventanas de Codelco, sobre la decisión de cierre de la fundición de Puchuncaví.

“Ya estamos levantado, estamos de pie, estamos articulándonos como federación, como división y con los compañeros contratistas para el paro nacional que se viene muy luego“, afirmó en entrevista con “La Mañana de Agricultura”.

Según Araya, ellos piden 53 millones de dólares para implementar la tecnología suficiente para tener una mejor performance medioambiental, un costo mucho menor que el cierre del recinto.

En ese sentido, señaló que “es complejo que se tomen decisiones, a veces, con falta de información, porque nosotros cumplimos cabalmente el decreto supremo número 28. Fuimos una de las primeras fundiciones en el país que cumplió ese decreto, entonces estamos dentro de las normativas y el tema operacional sin problemas. Realmente para nosotros es una sorpresa que se haga esto”.

Agregó que “el gobierno no sopesó el daño que está haciendo al cerrar la división Ventanas. No pretendemos ser una empresa la cual esté afectando a las personas, pero claramente nosotros siempre hemos solicitado la inversión desde el 2018. Lamentablemente, estos señores (de Codelco) nunca nos escucharon”.

“Yo escuchaba a la ministra Maisa Rojas y ella siempre habló del tema medioambiental, pero ella no habló de los planteles productivos. Ella prácticamente está velando por un mundo mejor, que estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ver la otra parte que es el mundo laboral y productivo de Chile“, cuestionó el sindicalista.

Añadió que “siento que se va a cerrar un plantel productivo tiene que haber una conversación con los trabajadores previamente. O son un gobierno demasiado novato o realmente no sé qué pretenden”. En el mismo tono, se refirió al Presidente Gabriel Boric: “realmente él no sabe cuál es la magnitud de lo que pueda suceder los próximos días, realmente él no lo sospecha”.