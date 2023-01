Comparte

Un diputado de oposición presentó una nueva moción de censura en contra de Lorena Pizarro, quien es presidenta de la comisión de Derechos Humanos.

Lo anterior derivó tras una discusión que tuvo la parlamentaria comunista con Ericka Ñanco, quien pidió un pronunciamiento de la Comisión respecto al nuevo proceso constituyente para incluir a miembros de pueblos originarios.

Por esta razón, los Republicanos Johannes Kaiser y Cristián Araya se opusieron a la propuesta. Sin embargo, Pizarro se mostró a favor, lo que gatilló la moción de censura.

"Toda vez que en el ejercicio de su cargo pasa a llevar el derecho que tenemos como diputados para poder expresarnos", expresó Araya.

Y señaló que "lamentablemente, el uso arbitrario de sus facultades y la afectación de la libertad que tenemos los parlamentarios para poder expresarnos es la causal que me lleva nuevamente a censurarla (…) Espero que de una vez por todas la diputada Lorena Pizarro acuse recibo y respete al resto de los parlamentarios, permitiendo una mayor libertad en la discusión".

Lorena Pizarro reaccionó a esta moción

"Por sus constantes conductas de torpedear el avance de la discusión de la misma, recién hoy día iniciamos la discusión. Me presentan una censura porque les señalo, según mis atribuciones, que no están cumpliendo con el reglamento. Me parece gravísimo", sostuvo.

Luego, la militante comunista recalcó que "venimos a legislar por el bien de la gente y no a hacer shows mediáticos, que a lo único que conducen es a que cada persona no puedan mejorar su calidad de vida".

Después de meses, por fin comenzamos a discutir sobre el mejoramiento de la Ley Antidiscriminación en la Comisión de DD.HH. y PP.OO. sin embargo diputados republicanos están más pendientes de censurarme por tercera vez. Así no se avanza, así no se ayuda a la gente. pic.twitter.com/avWBHmSNSw — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) January 4, 2023

Por su parte, la diputada Ñanco añadió que la censura "claramente no es para avanzar en los temas legislativos. Sino, más bien, para entorpecer este proceso, para no seguir avanzando en los temas y para obviamente presionar y hacer una persecución política”.

Así las cosas, es la tercera moción de censura que presentan en contra de Lorena Pizarro. Recordar que las anteriores no prosperaron, por lo que se mantiene al mando de la comisión de DDHH.