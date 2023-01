Comparte

La diputada independiente, María Luisa Cordero fue sorprendida tejiendo durante una sesión en el hemiciclo de este miércoles, hecho que fue rápidamente viralizado en redes sociales, recibiendo diversos comentarios entre los cibernautas.

Ante esta situación, la exconductora de televisión fue fuente de diversas reacciones al ser sorprendida realizando este acto en plena sesión de la Cámara Baja. Esto luego de que tanto fotografías como videos fueran difundidos por diversos medios de comunicación.

Fue tanto el revuelo periodístico, que la parlamentaria tuvo que salir en su defensa, respondiendo que los tejidos son "zapatitos para los recién nacidos de la cárcel de San Joaquín".

Asimismo, Cordero cuestionó a los medios por no destacar su labor y enfocarse en cosas externas, "me gustaría que La Tercera publicara un poco de mi trabajo como parlamentaria, la cantidad de oficios, proyectos de ley y de resolución que he presentado, al parecer es más llamativo mostrar mis tejidos que irán en beneficio a hijos de mujeres de la cárcel de San Joaquín", escribió en su cuenta de Twitter.

“No me imposibilita ejercer la función de votar los proyectos": La justificación de la parlamentaria

Tras la difusión de las imágenes, la psiquiatra justificó que su pasatiempo no “es un acto que no me imposibilita ejercer la función de escuchar, discutir y votar los proyectos".

Quien apoyó la iniciativa fue el diputado Christian Moreira, destacando su labor en la Cámara Baja, "ha sido un gran aporte y siempre está presente en la sala", escribió. Además destacó los beneficios que trae el tejido para la concentración.