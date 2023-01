Comparte

El senador de la UDI, Iván Moreira, protagonizó un curioso momento en medio de la votación para aprobar o no a Ángel Valencia como el nuevo fiscal nacional.

En detalle, el parlamentario solicitó al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, la unanimidad en la Cámara Alta para que sus colegas realizaran su intervención y después, entregar su voto.

"Muy breve, señor presidente. Yo lo que quería pedir es que una vez que dé cuenta el presidente de la comisión, le quería pedir si puede recabar la unanimidad para que se abra la votación", expresó Moreira a Elizalde.

Y tras pedir la unanimidad al interior de la sala, la senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Alejandra Sepúlveda, no lo dio y provocó la molestia del legislador UDI.

"Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas algún favor te voy a decir que no", indicó Iván Moreira a la congresista.

La senadora respondió, pero no se escuchó porque su micrófono estaba apagado. No obstante, el senador explicó los motivos para agilizar la votación del fiscal nacional.

"Se casa mi hijo, qué queri que haga. Si po, por eso te digo", afirmó el parlamentario.

Tras la queja de Moreira, Matías Walker precisó: "Atendida la gran consideración que ha hecho ver el senador Moreira, espero que se abra la votación después del informe. La familia siempre está primero".