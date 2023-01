Comparte

La bancada de Renovación Nacional envió una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, instándolo a invalidar los indultos a Luis Castillo y Sebastián Montenegro, por tratarse de un evidente error de hecho, que fue reconocido expresamente por el mandatario y por la ministra Camila Vallejo, quien manifestó que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta".

Según explican los parlamentarios en el documento, la Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado permite en su artículo 53 la invalidación, de oficio o a petición de parte, de actos contrarios a derecho.

También en su artículo 60 letra b autoriza a interponer un recurso de revisión si “al dictarse se hubiere incurrido en un manifiesto error de hecho y que este haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto..".

Al respecto, el diputado Andrés Celis Montt explicó: "El mismo Presidente Boric y la ministra Camila Vallejo reconocieron que se cometieron errores y desprolijidades en los indultos, lo que habría sido provocado por la falta de información sustancial que resultaba determinante para conocer a cabalidad la motivación de los indultos. A lo anterior, se suma la renuncia de importantes personeros de Gobierno (el ex jefe de gabinete del Presidente y la ex Ministra de Justicia)”.

Finalmente, Celis aseguró que "el Gobierno debe enmendar su equivocación, actuar de oficio utilizando los mecanismos que le concede la Ley que establece las bases de los procedimientos administrativos, solicitando la invalidación de los indultos concedidos. Es mentira que no pueden hacerlo".