Comparte

Sin duda, el verano en la Región de Coquimbo es sinónimo de playa, mar y arena. Pero, tanto habitantes como turistas, ¿se habrán preguntado cuánto saben sobre las especies que habitan el lugar y ecosistema que están recorriendo? ¿Quiénes podrían guiar un recorrido que combine ciencia y turismo para brindar una experiencia significativa?

Atender a estas y otras preguntas es lo que busca la iniciativa Ciencia Trips, actividad regional del Proyecto Explora Coquimbo del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Católica del Norte (UCN).

Esta busca afianzar un vínculo y diálogo entre los actores del turismo en la zona y la comunidad científica de los centros de investigación de la región, a fin de brindar a turistas significativas y novedosas experiencias durante su periplo por las costas de la Región de Coquimbo.

Ciencia y turismo para el verano 2023

Ciencia Trips tuvo su punto de partida durante el verano de 2022 en Punta de Choros, Puerto Oscuro y Caleta San Pedro, y para la presente temporada, se ha desarrollado un trabajo conjunto entre biólogas marinas, pescadores y personas que habitan estos lugares.

Esto con el fin de brindar una doble narrativa a turistas: información basada en la experiencia de quienes habitan y conocen esos territorios, y también, información científica de las especies, condiciones y características de aquellos lugares.

En este contexto se han desarrollado talleres en Punta de Choros, lugar que ha sido testigo de un trabajo de cocreación de un relato turístico de doble narrativa. Según explica Patricio Vega, encargado de Ciencia Trips, tanto pescadores del lugar como estudiantes de quinto año de Biología Marina de la UCN están trabajando en conjunto.

"Utilizamos herramientas para fortalecer el equipo de trabajo, para que ellos se conozcan y para que vayan formando un vínculo, porque lo más importante en esta etapa es el coaprendizaje", indicó.

Ciencia + experiencia: un relato significativo para turistas

Asimismo, agrega Patricio, se desarrolla un rescate cultural de la información que manejan los pescadores artesanales, en cuanto a su trabajo y su estilo de vida.

"A cómo ellos viven en torno a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt; complementario a eso, el levantamiento de formación de manera similar lo hacemos con las biólogas marinas donde ellas hacen su relato en base a los conocimientos adquiridos durante su carrera, a fin de transmitir la ciencia de manera simple y entretenida", señaló.

"Posteriormente, llegará la etapa práctica donde nos vamos a embarcar y donde las biólogas marinas y los pescadores artesanales pondrán en práctica este relato que hemos estado creando durante estos talleres", complementó.

Por su parte, Patricio Pastén, pescador de Punta de Choros, sostiene que la forma de trabajo es ideal porque aprenden de las científicas y todo se está complementado bastante bien.

"Por lo menos el día que fuimos a hacer el recorrido en la embarcación, encontré que nos complementamos bien y la narrativa ya se está puliendo para empezar la temporada turística", sostuvo.

Junto a esto, añadió que "siempre me he preparado, haciendo talleres y cursos, entonces siempre he estado aprendiendo más para poder prestar un mejor servicio, por eso me inscribí también con el grupo de estas muchachas y este proyecto".