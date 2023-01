Comparte

En la madrugada de este jueves, un joven fue asaltado y apuñalado en reiteradas ocasiones por cuatro desconocidos en la toma del sector El Boro en la comuna de Alto Hospicio. Durante el hecho el presidente del comité Nueva Estrella, salió a prestar ayuda y resultó herido.

Por redes sociales se difundieron las imágenes de unos sujetos que asaltaron a un joven, a lo que vecinos del lugar, entre ellos el dirigente de la zona, salieron de sus casas a prestar ayuda y los delincuentes le propinaron una apuñalada con arma blanca al directivo en el abdomen.

Walter Felix Vega, miembro del comité Nueva Estrella recordó que estaba a treinta metros cuando gritó, "¡están robando, están robando! Luego salí y pasaron por mi costado, yo me arrinconé un poco a la pared para dejarlos pasar y uno de ellos se acercó, yo me agaché porque sé que andan con armas blancas pero igual me clavó la cuchilla (sic)".

El mayor Cristián Villaseca, jefe operativo de la Tercera Comisaría de Carabineros se refirió al hecho e indicó que Felix Vega fue trasladado al consultorio del sector El Boro, donde presentó heridas de carácter menos graves.

En relación al joven asaltado, la policía uniformada indicó que se desconoce su paradero y que se está verificando en los centros de salud cercanos, esto debido a que el afectado se retiró del lugar por sus propios medios.