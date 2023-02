Comparte

La alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, a visitar la zona, para monitorear los incendios forestales registrados en aquel lugar.

Según informó la edil en conversación con Radio Agricultura, está "descontrolado el incendio, activo en este momento, tenemos focos en diferentes lugares".

"Esa es la situación, evacuamos", informó, agregando que aún quedan personas en la localidad "sin agua, sin luz, sin señal, con un humo sofocante, pero ya no tenemos mucho más que hacer, porque fue decisión de ellos quedarse allá".

Además, reconoció que "estamos absolutamente abandonados y emplazo al Presidente Boric que está en Concepción a que se venga a terreno, porque en Concepción -hasta donde yo entiendo- en este momento no hay ningún foco de incendio".

"Así que lo invito a que se pueda cercar a conocer la necesidad, la gravedad y que sienta el dolor de la comunidad, que sienta lo que está pasando", complementó.

Viviendas de emergencia

Asimismo, pidió que "por favor nos envíe aeronaves que no han estado en todo el día aquí atendiendo la emergencia".

"Le pido que me entregue viviendas de emergencia, que me entregue subsidios directos de viviendas para poder resolver hoy día la situación", manifestó.

Junto con lo anterior, reveló que "hoy día tengo a gente en la calle sin ningún lugar para dormir, porque se me quemó un colegio, se me quemó un jardín y no tengo dónde dejarlos"

"Entonces, necesito que el Presidente venga y esté conmigo, y comprometa recursos inmediatos para la comuna de Arauco", fueron parte de sus declaraciones.